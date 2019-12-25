Корреспондент рассказал о действиях российских военных во время нарушения госграницы Британией.

Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца Военно-морских сил Британии к Крыму. Корреспондент общенациональной телерадиовещательной организации присутствовал на борту миноносца Defender. По словам представителя СМИ, военный корабль намеренно нарушил российскую государственную границу в территориальных водах около полуострова. На сайте BBC опубликована аудиозапись, сделанная во время британской операции.

HMS Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова, мы видим побережье. сообщение журналиста

Позже корреспондент уточнил, что российские военнослужащие несколько раз предупредили британский экипаж по радиосвязи о невозможности пересечениях границы. В одном из сообщении говорилось о том, что если корабль ВМС Британии не изменит курс, то военные будут стрелять по нему.

Захарова назвала грубой провокацией действия Эсминца Британии в Черном море. В Белом доме не стали комментировать инцидент с эсминцем Британии в Черном море.

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