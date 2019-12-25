Местные жители возлагают цветы в квартале "Бермудский треугольник".

Жители Вены приходят почтить память жертв теракта. Об этом сообщили местные журналисты. По данным СМИ, граждане Австрии устанавливают лампадки на брусчатке квартала "Бермудский треугольник". Там же возлагают цветы и детские рисунки с молитвами о погибших. Население очерчивает места, которые ранее отмечала полиция в рамках следственных действий.

Напомним, что квартал "Бермудский треугольник" известен в Австрии как место с многочисленными развлекательными заведениями. Недавно он стал локацией, в которой вооруженные преступники начали нападать на прохожих. До сих пор в стенах домов можно заметить следы от пуль. Известно, что выстрелы были произведены из автоматического оружия. Туда австрийцы втыкают цветы.

Сегодня государственные флаги Австрии обрамлены черными траурными лентами. На территории квартала несут усиленное дежурство представители спецназа "Кобра".

Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне.

Фото: Pixabay.com