У некоторых задержанных есть двойное гражданство.

Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне. Всего задержано 14 подозреваемых. Среди них есть граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и РФ. Об этом рассказал начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

Правоохранители провели 18 обысков у 14 задержанных.

Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. Герхард Пюрстль, начальник полиции Вены

Он отметил, что у некоторых из них есть двойное гражданство.

Ранее СМИ писали, что в Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене.

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