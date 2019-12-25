Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне. Всего задержано 14 подозреваемых. Среди них есть граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и РФ. Об этом рассказал начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.
Правоохранители провели 18 обысков у 14 задержанных.
Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства.
Герхард Пюрстль, начальник полиции Вены
Он отметил, что у некоторых из них есть двойное гражданство.
Ранее СМИ писали, что в Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене.
Фото: pixabay.com
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