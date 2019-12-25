Мужчину схватили без стрельбы.

СМИ: в Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене. Об этом рассказали австрийские журналисты из издания Kronen Zeitung. Полиция отметила, что мужчина пойман в двух часах езды от столицы. Его удалось застигнуть врасплох, поэтому фигурант расследования не оказал сопротивления силовикам.

Также известно, что задержание предполагаемого преступника произошло в первой половине дня. Власти страны отметили, что подозреваемый является исламистом, о его наклонностях было известно заранее. При задержании мужчины стрельбы не было.

Напомним, что вечером 2 ноября в Вене произошла серия вооруженных нападений. В общей сложности от ранений погибли пятеро гражданских лиц. Известно о 17 пострадавших, включая полицейского. Канцлер Австрии и глава МВД назвали произошедшее терактом.

Президент Австрии назвал атаку в Вене самой скверной в новейшей истории.

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