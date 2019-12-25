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СМИ: число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти
Сегодня, 15:15
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lesjasap

СМИ: число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти

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Скончался 21-летний местный житель, который погиб от четырех пуль.

СМИ: число жертв стрельбы в Вене возросло до пяти. Об этом рассказали местные журналисты из австрийского издания Heute. В газете рассказали, что очередной жертвой террористов стал 21-летний молодой человек. Он скончался в больнице от полученных на улице ран. Ранее канцлер Австрии рассказал о четырех гражданских лицах, погибших в результате трагедии.

Авторы Heute уточнили, что в пострадавшего попали четыре пули. Все они оказались в груди пациента.

Президент Австрии назвал атаку в Вене самой скверной в новейшей истории.

Фото: Pixabay.com

Теги: австрия, вена, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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