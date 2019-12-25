Александер Ван дер Беллен прокомментировал трагедию, произошедшую вчера в в Вене.

Президент Австрии назвал атаку в Вене самой скверной в новейшей истории. Александер Ван дер Беллен выступил перед населением страны с видеообращением. По словам политика, нападение в столице было явно мотивировано исламизмом.

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Политик поблагодарил правоохранительные органы, экстренные службы и военнослужащих за храбрость и оперативность в вопросах, связанных с трагедией в Вене. Он также отметил, что международное сообщество солидарно с Австрией в трудные для государства часы. По мнению Беллена, страна сможет не заразиться ненавистью, но при этом будет охранять и защищать свои ценности.

Канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене.

Фото: Pixabay.com