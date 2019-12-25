Жене Энди Картрайта предъявлено обвинение в убийстве

Следователи намерены добиться заключения Марины Кохал под стражу.

Жене Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайта, официально предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщило ГУ следственного комитета по Петербургу.

Напомним, что расчленённый труп исполнителя родом из Украины нашли в квартире дома №134 по Невскому проспекту в четверг, 30 июля. По версии обвиняемой, ее супруг скончался от передозировки наркотиками. Марина Кохал утверждает, что не желала для возлюбленного бесславной смерти, поэтому расчленила тело и распределила останки по пяти пакетам. При этом, первичный анализ не показал содержание запрещённых веществ в крови погибшего.

Однако следствие в подобную историю не поверила. Оперативники уверены, что Кохал пока неустановленным способом сама убила мужа из-за неприязненных отношений и готовилась избавиться от тела.

Следственные органы готовы ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемой под стражу.

Ранее мы рассказали о том, что Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта.

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