Первичный анализ не выявил наркотиков в организме расчленённого рэпера Энди Картрайта

А вот алкоголь в крови был обнаружен

Стали известны новые подробности в деле о смерти рэпера Энди Картрайта, которого расчленила его супруга. Женщина заявляла, что он умер от передозировки наркотиками. А она решила расчленить и спрятать его тело, чтобы поклонники не узнали о настоящей причине его смерти. При этом, первичный анализ показал, что в организме погибшего не было наркотиков. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Однако, после первого анализа будет проведен еще один, более тщательный. А вот алкоголь в крови был обнаружен уже и при первом анализе. Точная дозировка будет определена позднее.

Супруга погибшего заявила ранее, что нашла его мертвым, с засохшей пеной у рта. Она подумала, что произошла передозировка наркотиками.

Друг погибшего рэпера Энди Картрайта назвал сказками информацию о передозировке наркотиками.

Фото: kkkartrait / Instagram