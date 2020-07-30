Друг погибшего рэпера Энди Картрайта назвал сказками информацию о передозировке наркотиками

У рэпера была проблема с алкоголем.

Друг умершего рэпера Энди Картрайта Александр Зиганшин не верит в то, что он мог умереть от передозировки наркотиками. Также он не стал делать никаких предположений насчет причастности жены, пока не будет готова экспертиза.

Добрый человек, начитанный, умный, мухи не обидит. Единственная проблема у него была с алкоголем. Наркотиков никаких нет — 100%, это какая-то сказка. Александр Зиганшин

Александр рассказал, что музыкант последнее время готовился к выпуску альбома, который теперь, вероятнее всего, будут выпускать его друзья. Также журналисты уточнили, идет ли уже какой-то сбор средств, на который они уже наткнулись в сети. Александр сказал, что официальный сбор средств ещё никто не начинал и, возможно, он будет запущен чуть позже.

Органы опеки забрали ребенка погибшего рэпера Картрайта.

Видео: Piter.TV