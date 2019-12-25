Органы опеки забрали ребенка погибшего рэпера Картрайта

При этом возраст ребенка журналистам называть не стали.

Ребенка украинского рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было обнаружено в квартире на Невском проспекте, изъяли органы опеки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального района города.

И вопрос будет решаться в рамках их деятельности, потому что семья украинская, они приехали сюда на гастроли, оба не граждане РФ. органы опеки

При этом возраст ребенка журналистам называть не стали.

Piter.TV показывал двор, где жил погибший рэпер Энди Картрайт.

Фото: kkkartrait / Instagram