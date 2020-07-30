Piter.TV показывает двор, где жил погибший рэпер Энди Картрайт

Ранее расчлененное тело мужчины в пакетах нашли вечером 29 июля.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что полиция обнаружила расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Piter.TV показывает двор, где жил погибший.

Во дворе семью погибшего не знали и практически не встречали. Соседка рассказывает, что на прошлой неделе слышала детский вопль из квартиры, но она не уверена, что именно там жил рэпер Картрайт. Девушка хотела вызвать полицию, но плач резко прекратился.

Узнали как и вы о случившемся из интернета отмечают соседи.

Сейчас дверь квартиры, где жил рэпер Картрайт опечатана.

Напомним, что правоохранителям о случившемся рассказал городской адвокат, которому позвонила супруга рэпера Марина. Женщина призналась, что ее муж несколько дней назад скончался от передозировки, и она решила скрыть истинную причину его смерти.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские следователи возбудили дело после смерти рэпера Картрайта.

Видео и фото: Piter.TV