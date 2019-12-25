Петербургские следователи возбудили дело после смерти рэпера Картрайта

Расследование дела по статье "убийство" продолжается.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире на Невском проспекте останков рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 30 июля.

Как стало известно ранее, расчлененное тело мужчины в пакетах нашли вечером 29 июля. Полиции о случившемся рассказал городской адвокат, которому позвонила его знакомая, по совместительству супруга рэпера Марина. Женщина призналась, что ее муж несколько дней назад скончался от передозировки, и она решила скрыть истинную причину его смерти.

Следователи установили визуальное сходство отрезанной головы с фотографией в паспорте, найденном на месте. Оценку действиям женщины специалисты дадут после установления обстоятельств и причины смерти мужчины.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.

Энди Картрайт: кто это, биография

Фото: kkkartrait / Instagram