Энди Картрайт: кто это, биография

Утром 30 июля многих поразила новость о том, что рэпер умер. И не просто умер, а якобы от передозировки наркотиками. После этого жена расчленила его тело и спрятала в пять пакетов. Piter.TV рассказывает, кто такой Энди Картрайт, для тех, кто услышал о нем впервые.

Жена рэпера Марина Кохал обратилась к адвокату, так как не знала, что делать. Тот в свою очередь позвонил полиции. Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти.

Энди Картрайт – известный украинский андерграунд рэп-исполнитель, яркий участник Versus Battle. Достаточно техничен, отличается своеобразной подачей, а в его текстах нередко можно встретить сложные рифмы и яркие метафоры.

Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) родился на севере Украине, в городе Нежин. Как он сам рассказывал в некоторых интервью, в детстве он был любознательным и никогда не скучал. Он посещал секцию самбо, уроки игры на фортепиано, уроки английского языка, шахматный кружок. Но большую часть свободного времени валялся на диване и читал любые книжки, которые находил дома или приносил. Сначала хотел стать частным детективом, потом адвокатом. Учился будущий рэпер в Нежинском педагогическом университете на преподавателя английского языка.

В сентябре 2010 года Энди Картрайт совместно с командой 7085 выпустил микстейп под названием "No comments". В декабре 2012 года становится известно о выходе первого сольного альбома Энди Картрайта – "Магия мутных вод".В этом же году появилось несколько совместных треков Энди Картрайта совместно с рэп-исполнителем Horus. На данный момент у них есть несколько совместных работ, такие как "Разрывными" и "Настрой". Но многим он все же стал известен благодаря участию в Versus Battle.

Вопреки распространенному мнению, что Энди Картрайт пишет свои треки под влиянием различных психотропных и наркотических веществ, он полностью отрицал эти слухи. В одном из своих интервью на вопрос о возможности легализации, Энди Картрайт ответил, что он против употребления "любых химических веществ, независимо от того, легальны они или нет, наркотики это или пищевые добавки".

Сам Энди Картрайт считал, что в публикации его биографии в интернете нет особой нужды, поскольку его треки "довольно автобиографичные сами по себе". Поэтому общественности так мало известно о нем.

В его запутанной кончине теперь будет разбираться полиция.

Фото и видео: Instagram/ kkkartrait