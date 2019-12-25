Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта

Она, помогала дочери засыпать тело солью.

Мать жены участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал знала, что ее дочь расчленила тело мужа. Об этом "Комсомольской правде" сообщила адвокат Ирина Скурту.

Мать Марины Кохал отметила, что она все время просила дочь обратиться в полицию и сообщить о произошедшем. Сама она не стала обращаться к правоохранителям, так как боялась за Марину. При этом она помогала дочери засыпать тело солью, чтобы избавиться от трупного запаха.

При этом Кохал опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что органы рэпера были выстираны в стиральной машинке. Там не нашли никаких следов биоматериала.

Мать Кохал не задержана, она с внуком находится у дальних родственников.

Жена Энди Картрайта готова пройти полиграф.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт