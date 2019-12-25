Жена Энди Картрайта готова пройти полиграф

Женщина хочет доказать, что невиновна.

Вечером в четверг, 30 июля, стало известно, что жена погибшего рэпера Энди Картрайта готова пройти полиграф. Об этом рассказала адвокат женщины телеканалу 78.

Жена погибшего уверяет, что рэпер скончался от передозировки наркотиком: рядом с ним якобы лежал шпритц. Для того, чтобы сохранить светлую память о музыканте, женщина пошла на страшное и решила избавиться от тела. Однако первичный результат анализ не выявил наркотиков в организме расчленённого рэпера Энди Картрайта. В отношении жены Картрайта возбудили уголовное дело по статье "убийство", но ее еще не задержали.

Энди Картрайт: кто это, биография

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт