Зеленский утвердил программу "Украина — НАТО"

Киев готовится к принятию реформ, необходимых для вступления в военный альянс.

Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу "Украина — НАТО". Об этом сообщили журналисты с портала "112.ua". Документ определяет стратегическую цель государственных реформ, направленных на интеграцию в североатлантический военный альянс.

Журналисты отметили, что особое внимание в программе чиновники уделили достижению Украины критериев качества для членства в НАТО, а также переход сектора безопасности страны по стандартам альянса. В Киеве считают, что политической целью вступления в НАТО является обеспечение поддержки со стороны стран-участниц альянса, а также сохранение территориальной целостности и независимости Украины.

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