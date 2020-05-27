Зеленский утвердил программу "Украина — НАТО"

Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу "Украина — НАТО". Об этом сообщили журналисты с портала "112.ua". Документ определяет стратегическую цель государственных реформ, направленных на интеграцию в североатлантический военный альянс.
Журналисты отметили, что особое внимание в программе чиновники уделили достижению Украины критериев качества для членства в НАТО, а также переход сектора безопасности страны по стандартам альянса. В Киеве считают, что политической целью вступления в НАТО является обеспечение поддержки со стороны стран-участниц альянса, а также сохранение территориальной целостности и независимости Украины.
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