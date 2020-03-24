Власти страны не хотят допустить распространения инфекции в силах ВСУ.

Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии. Власти страны обратились к координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Информация опубликована в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса.

Минобороны Украины надеется получить гуманитарное содействие из-за пандемии инфекции. Военные надеются остановить распространение вируса в частях вооруженных сил Украины. С соответствующей просьбой страна обратилась также к не входящим в альянс международным партнерам. Заявление от Украины ЕКЦРСБК, входящий в состав НАТО, получил 23 марта. Украина не уточнила точные объемы и сроки, в которые они надеются получить поддержку для ВСУ против коронавируса.

Напомним, что ЕКЦРСБК работает в круглосуточном режиме. К его работе подключены представители 29 стран-участниц НАТО, а также все государства-партнеры. Центр выполняет задачи по координации вопросов, связанных с оказанием поддержки при ЧС и техногенных катастрофах.

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