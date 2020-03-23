За деталями решения в Кремле рекомендовали обратиться к представителям Минобороны РФ.

Дмитрий Песков объяснил отказ России от учений вблизи границ НАТО. В Кремле считают, что данное решение продиктовано превентивными мерами. Он ответил на вопрос журналистов о том, было ли постановление принято президентом и связано ли оно с мерами профилактики против коронавируса.

Почему президентом? Это министерство обороны принимает такое решение... Он же не занимается планом учений всех напомнил спикер

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями и деталями решения в Минобороны. Ранее генерал-полковник Александр Фомин заявил "Известиям", что Россия в отказалась в инициативном порядке от боевых учений у границ НАТО.

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN