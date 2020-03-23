Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

В настоящее время, ограничения введены в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях страны.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Украина ввела режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В настоящее время, ограничения введены в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях страны. Отметим, что ранее карантин ввели в шести регионах Украины. Соответствующие ограничения направлены на усиление мер безопасности.

По последним данным, в Украине зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что Песков объяснил отказ России от учений вблизи границ НАТО.

Видео:112 Украина/YouTube