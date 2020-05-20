Киев хочет получить часть средств, которые страны военного альянса выручили благодаря Будапештскому меморандуму.

На Украине потребовали 200 миллиардов долларов от НАТО. Об этом рассказали журналисты телеканала "Черноморская ТРК" со ссылкой на заявление бывшего заместителя администрации бывшего президента Петра Порошенко Андрея Сенченко. Эксперт считает, что Североатлантический альянс должен предоставить Киеву денежную компенсацию за то, что власти страны подписали отказ от статуса ядерной державы. Речь идет о подписании Будапештского меморандума в 1994 году.

Есть определенные расчеты, а сколько выиграли эти страны, и на какую долю из этого может рассчитывать Украина Андрей Сенченко, представитель офиса администрации экс-президента Украины Петра Порошенко

Специалист заметил, что согласно подсчетам, прямой выигрыш стран от заключенной сделки составил один триллион долларов за все время действия документа. Он напомнил, что если бы Украина вошла в состав ядерных держав, то участницам НАТО пришлось бы нести значительно большие расходы на обеспечение собственной безопасности.

Напомним, что документ подписали представители Украины, РФ, Великобритании и США. В рамках соглашения, Киев отказывался от размещенного на территории государства советского ядерного арсенала.

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Видео: Youtube/ ЧОРНОМОРСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ