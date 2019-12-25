Аналитики изучили преимущества РФ и Китая в войне против США.

В США рассказали о сложностях войны с Россией в России. Об этом сообщили представители портала FlightGlobal.com, которые сослались на исследование корпорации RAND. Анализ ситуации проведен по заказу американских Военно-воздушных сил.

Исследование показало специалистам, что США будут испытывать определенные сложности во время боевых действий на территории России и Китая. Эксперты полагают, что два потенциальных противника будут "иметь опережение на домашней арене". Аналитики уверены, что преимуществами РФ и КНР в сражениях станут численное превосходство и "качественное преимущество". Речь идет о новейшем вооружении, которое включает в себя ПРО, ПВО, кибероружие и тактическое ядерное оружие.

Американцы упоминают в докладе Иран и Северную Корею в качестве стран, от которых можно ждать потенциальных угроз.

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