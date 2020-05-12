The Drive оценил видеозаписи с самолетами, которые опубликовало Минобороны Сирии.

В США рассказали об "избитых" МиГ-29 в Сирии. Об этом рассказали журналисты из издания The Drive. Авторы материала объяснили, что почти десятилетие военных действий и санкций довели самолеты четвертого поколения, а также другие воздушные средства ВВС Сирии в плохое состояние. В публикации рассматриваются видеозаписи, которые Министерство Сирии разместило 5 и 6 мая 2020 года. Журналисты считают, что кадры с высоким разрешением позволили общественности увидеть самолеты, пережившие многолетние конфликты и санкции.

Можно с уверенностью сказать, что они выглядят довольно избитыми прокомментировали в The Drive

В издании заметили, что опубликованное видео с МиГ-29 показывает истребитель в плачевном состоянии, поэтому не может считаться проявлением национальной гордости. Во всех роликах, размещенных Минобороны Сирии, на самолеты видны четкие царапины. Она заметны на носу и левой стороне фюзеляжа под кабиной пилота самолета.

В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне.

Видео: YouTube / وزارة الدفاع السورية Syrian Defense