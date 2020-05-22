В Латвии проходят учения стран военного Североатлантического альянса.

Украина показала "бронированный кулак НАТО" у границ России. Об том сообщили журналисты из Defense Express. Военные эксперты рассказали об учениях на территории Латвии, которые проводятся в рамках программы Североатлантического альянса. Речь идет о программе расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence. Она предназначена для оказания сопротивления "возможной агрессии" со стороны Москвы против Балтийского региона, а также Польши.

Вооруженные силы Латвии опубликовали на Facebook видео, на котором показали как проходит тренировка. На Украине заметили, что обучение военнослужащих ведется в несколько этапов. На "одном поле" выйдут немецкий танк Leopard 2, польский PT-91 Twardy (лицензионный советский Т-72М1), канадская бронированная машина LAV-25 и испанская машина пехоты Pizarro. Военные отрабатывают взаимодействие наземной техники с воздушными силами Испании и Британии, представленные истребителями F/A-18 Hornet и Typhoon.

Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе.