Глава Минобороны РФ рассказал о подготовке ВС к стратегическим угрозам.

Сергей Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе. Об этом глава Минобороны России рассказал во время заседания коллегии оборонного ведомства. Чиновник рассказал, что военные занимаются нейтрализацией возникающей опасности согласно плану деятельности. Программа расписана на период с 2019 по 2025 года.

Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии Сергей Шойгу, министр обороны России

Шойгу рассказал, что в 2020 году на территории Западного военного округа запланировано 28 мероприятий, связанных с совершенствованием боевого состава войск. Эти учения в Минобороны синхронизируют с поставками нового вооружения. Силы ЗВО получат около 2 тысяч единиц модернизированной и новой техники. Этот показатель составит 65% от всего вооружения ЗВО.

В Минобороны РФ напомнили, что военные также занимаются подготовкой учений "Кавказ-2020".

Шойгу доложил о завершении строительства 16 коронавирусных центров.

Видео: Youtube/ Минобороны России