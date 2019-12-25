Шойгу назвал детали парада в Петербурге в честь Дня ВМФ

Парад запланирован на 26 июля.

В Главном военно-морском параде в Петербурге, который запланирован на 26 июля, примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

На парад прибудут первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", современные образцы техники, которые находятся в распоряжении ВМФ.

Во время Главного военно-морского парада на катера установят танк Т-34 и "Катюшу". Также в небо Петербурга 26 июля поднимутся более 40 единиц авиационной техники.

В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек за 5,7 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV