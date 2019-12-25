Шойгу доложил о завершении строительства 16 коронавирусных центров

В учреждениях могут одновременно оказывать помощь 1,6 тысячи пациентам с коронавирусом.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 коронавирусных центров. Они рассчитаны на 1,6 тысяч коек.

16 центров построены на фондах военных госпиталей на территории "от Калининграда до Камчатки" — в том числе в Крыму. По словам Шойгу, в учреждениях могут одновременно оказывать помощь 1,6 тысячи пациентам с коронавирусом.

Как военнослужащим, так и гражданскому населению. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Он рассказал, что строительство первых восьми госпиталей завершилось 30 апреля. Сегодня, 15 мая, в эксплуатацию вводят ещё столько же: в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

Сергей Шойгу добавил, что все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне.

Ранее Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва.