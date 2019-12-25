Установленный план выполняется полностью.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ходе весеннего призыва. Он сделал это на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Шойгу отметил, что план по призыву выполняется, несмотря на пандемию коронавируса. При этом работа военкоматов по всей стране скорректирована — из-за чего через них проходит в пять раз меньше призывников, чем обычно. Работа выстроена так, что призывники не контактируют с другими гражданами.

Установленный план призыва выполняется. Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее в Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом.