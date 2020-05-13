В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом

В Минобороны России рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом. Информацией с журналистами "Красной звезды" поделился генерал армии, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Специалист пояснил, что будущие военнослужащие, у которых на сборных пунктах будет выявлен COVID-19, окажутся размещены в медицинских изоляторах.
Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан
прокомментировал Валерий Герасимов
По информации от генерала, российские призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, а также медицинскими масками и другими средствами индивидуальной защиты. Центры дезинфицируются при помощи техники, которая выделена войсками РХБЗ.
Каждый призывник будет проходить экспресс-тестирование на наличие коронавируса на сборных пунктах. На медицинский осмотр призывника будут направлять только после того, как тест покажет отрицательный результат.
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году.
Видео: YouTube / Минобороны России
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