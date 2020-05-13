В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом

Генерал армии рассказал, что призывников будут проверять на COVID-19.

В Минобороны России рассказали об изоляторах для призывников с коронавирусом. Информацией с журналистами "Красной звезды" поделился генерал армии, а также начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Специалист пояснил, что будущие военнослужащие, у которых на сборных пунктах будет выявлен COVID-19, окажутся размещены в медицинских изоляторах.

Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан прокомментировал Валерий Герасимов

По информации от генерала, российские призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами, а также медицинскими масками и другими средствами индивидуальной защиты. Центры дезинфицируются при помощи техники, которая выделена войсками РХБЗ.

Каждый призывник будет проходить экспресс-тестирование на наличие коронавируса на сборных пунктах. На медицинский осмотр призывника будут направлять только после того, как тест покажет отрицательный результат.

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году.

Видео: YouTube / Минобороны России