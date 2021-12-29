Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе по Азовскому морю

На видео видно, как катер под украинским флагом плывет направляется в район проведения операции объединенных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский направился по Азовскому морю в район военной операции в Донбассе. Там он ознакомился с системой охраны госграницы. Об этом глава Украины сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

На видео видно, как катер под украинским флагом плывет направляется в район проведения операции объединенных сил. Кроме того, Зеленский прикрепил фото, где он и секретарь СНБО Алексей Данилов стоят перед картой. Также на странице украинского лидера размещен материал с подписью "Донеччина, другий день. Вийшли в акваторiю Азовського моря".

Катерами направляемся в район проведения операции объединенных сил. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упомянул, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. В четверг, 17 января около 05:30 утра по московскому времени появилась информация об обстреле четырех населенных пунктов Донбасса со стороны украинских силовиков. Позднее подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны ВС Украины.

Фото и видео: Instagram / @zelenskiy_official