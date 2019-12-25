Антон Геращенко рассказал, по каким статьям обвиняется Максим Кривош, захвативший автобус с заложниками в Луцке.

Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения. Об этом в интервью для местного телевидения рассказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. Он заявил, что в терроризме обвиняется Максим Кривош, который днем 21 июля пленил пассажиров общественного автобуса в центре города. Запись эфира опубликована на YouTube-платформе.

Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ Антон Геращенко, заместитель главы МВД Украины

Чиновник не сомневается в том, что Максима Кривоша ждет наказание в виде длительного заключения в тюрьме. Однако он отметил, что суд учтет тот факт, что во время захвата заложников никто не погиб. Геращенко добавил, что преступнику грозит максимальное наказание в виде пожизненного срока.

Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста в Луцке попала на видео.