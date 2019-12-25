Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

Представитель МИД РФ прокомментировала публикацию Bloomberg о смертности пациентов от коронавируса.

Мария Захарова заявила о начале кампании против России из-за коронавируса. По мнению официального представителя российского МИД, в отношении РФ иностранные СМИ начали проводить дезинформирующую кампанию. Чиновница напомнила о высказывании Йенса Столтенберга, который в интервью итальянской газете la Repubblica рассказал о том, что Москва хочет "изменить миропорядок", а также ослабить влияние НАТО и Евросоюза во время распространения коронавируса.

Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", все в порядке прокомментировала Мария Захарова в собственном Facebook-аккаунте

Захарова пояснила, что публикация Bloomberg позже была изменена. Авторы решили поменять "жуткий заголовок". В статье специалисты изучают вопрос о том, почему в России наблюдается столь низкий уровень смертности от коронавируса. В Испании зарегистрировано в 13 раз больше случаев гибели пациентов от COVID-19.

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России.



