NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Представитель медиакорпорации заявила, что в статье указаны неоспоримые факты.

Медиакорпорация New York Times уверена в достоверности материала о коронавирусе в России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на вице-президента компании по коммуникациям Дэниель Роудс.

Мы уверены в точности нашего материала. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются прокомментировала Дэниель Роудс

Роудс подчеркнула, что публикация в газете "Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей" основана на информации, размещенной официальным государственный ведомством, а также интервью с экспертами из государственных институтов.

Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России. Депутаты намерены заставить иностранных журналистов отвечать за свою деятельность. Они не исключают возможное лишение аккредитации на территории страны. Василий Пискарев назвал недопустимым для СМИ их уровня публиковать статьи, "основанные на домыслах". Позже Мария Захарова заметила, что в редакцию данных изданий МИД РФ написал письма с требованием опровержения дезинформации.

Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19.