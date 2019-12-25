Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине

Глава США считает, что оргкомитет премии опозорил себя.

Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейковые статьи о Владимире Путине. Об этом президент США заявил журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик считает, что следует отобрать награду у американских СМИ, которые получили ее за публикацию лживых материалов.

Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они все переврали прокомментировал Дональд Трамп

Глава Белого дома добавил, что расследование не выявило никакого сговора между ним и представителями Кремля. Политик уверен, что комитет Пулитцеровской премии опозорен до тех пор, пока не заберет врученные награды обратно.

Напомним, что речь идет о статьях The New York Times. Журналисты получили Пулитцеровскую премию за "серию "увлекательных историй, созданных с огромным риском о режиме Владимира Путина". Газета получила награду в номинации за международный репортаж. На сайте премии объяснялось, что приз вручен за №подробное описание операций РФ по вмешательству" в процесс выборов президента США в 2016 году, а также внутренние дела других государств.

Посольство РФ в США осудило вручение Пулитцеровской премии за антироссийские статьи.