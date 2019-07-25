Посольство РФ в США осудило вручение Пулитцеровской премии за антироссийские статьи

Газета The New York Times получила премию за расследование против президента Владимира Путина.

Посольство России в США осудило оргкомитет Пулитцеровской премии, который присудил победу газете The New York Times за серию антироссийских статей. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства в Facebook.

Представители РФ отметили, что оргкомитет берет на себя большую ответственность, выделяя антироссийские материалы с утверждениями, которые неоднократно были опровергнуты не только официальными российскими лицами, но "уже и самой жизнью".

В этом году газета The New York Times получила премию за серию статей о расследовании против президента Владимира Путина. В посольстве заявили, что эта серия представляет собой "прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений". Их "можно рассматривать в качестве пособия по созданию ложных фактов".

Напомним, Пулитцеровская премия – это одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Награда была основана в 1917 году.

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Видео: Youtube/The Pulitzer Prizes