Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19

Глава Белого дома рассказал о попытках Китая "взломать" данные о создаваемой вакцине.

Дональд Трамп прокомментировал информацию о планах кражи Китая по коронавирусу. Об этом президент США рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик заявил, что администрация внимательно следит за предполагаемыми попытками хакеров из КНР получить информацию о разрабатываемой вакцине против COVID-19.

Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового. Мы очень внимательно следим за этим прокомментировал Дональд Трамп

Напомним, что ранее New York Times опубликовала материал о том, что американское министерство внутренней безопасности выпустит предупреждение о попытках китайских шпионов похитить исследования местных ученых, связанных с созданием лекарства против коронавируса. КНР якобы "незаконными способами" хочет получить "ценные объекты интеллектуальной собственности". Журналисты считают, что хакеры стремятся получить данные через кибератаки, а также краж из лабораторий.

Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску.

Видео: YouTube / The White House



