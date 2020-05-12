Глава Белого дома рассказал, почему не нуждается в маске.

Дональд Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску. Об этом президент США рассказал во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик заявил, что не нуждается в средствах индивидуальной защиты потому, что к нему никто близко не подходит.

Они поддерживают определенную дистанцию от меня и друг от друга. В моем случае я ни с кем не близко... В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было прокомментировал Дональд Трамп

Напомним, что сотрудникам администрации президента США предписали ходить в медицинских масках на рабочих местах. Это связано с тем, что в Белом доме выявили несколько человек, зараженных коронавирусом. Трамп заметил, что весь персонал соблюдает введенные им ограничения, связанные с профилактикой инфицирования COVID-19. Главу государства и вице-президента Майка Пенса ежедневно тестируют на коронавирус.

Трамп не верит в то, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус.

Видео: YouTube / The White House