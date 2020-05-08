Президент США Дональд Трамп не верит в то, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус. Мнением он поделился в беседе с Fox News.
Американский лидер согласен, что Китай сделал ужасную вещь, но он не согласен с тем, что это было сделано преднамеренно.
Ранее в четверг, 30 апреля, стало известно о том, что разведка США провела расследование о происхождении коронавирсной инфекции. Об этом сообщается в заявлении аппарата директора Национальной разведки страны. По данным разведки, вирус не был создан искусственно. Кроме того, в COVID-19 не нашли генетических модификаций.
Видео: YouTube / Fox News
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