Американский лидер согласен, что Китай сделал ужасную вещь.

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус. Мнением он поделился в беседе с Fox News.

Американский лидер согласен, что Китай сделал ужасную вещь, но он не согласен с тем, что это было сделано преднамеренно.

Ранее в четверг, 30 апреля, стало известно о том, что разведка США провела расследование о происхождении коронавирсной инфекции. Об этом сообщается в заявлении аппарата директора Национальной разведки страны. По данным разведки, вирус не был создан искусственно. Кроме того, в COVID-19 не нашли генетических модификаций.

Видео: YouTube / Fox News