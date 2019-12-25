Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы

РФ ограничила поставки зерновых культур за границу.

Bloomberg рассказал о том, что в мире намечается дефицит российской пшеницы. Журналисты напомнили, что из-за ситуации с распространением коронавируса государства стараются обеспечить собственные зерновые запасы. В связи с этим они намерены наращивать закупки. Однако Минсельхоз России ввел временную квоту на экспорт пшеницы в конце мая. Чиновники заявили, что ограничения будут действовать до конца июня. Покупателям будут реализовывать не более семи миллионов тонн. Этих показателей страны достигли уже к 26 апреля.

В Bloomberg напомнили, что другие мировые поставщики также ограничили поставки пшеницы в другие страны. Эксперты прогнозируют дефицит продовольствия, который приведет к росту стоимости продукта. На данный момент остро в закупке пшеницы заинтересованы Турция и Египет. Аналитики полагают, что запрет на экспорт могут установить и европейские, и американские поставщики продовольственных товаров.

Кроме пшеницы Россия остановила поставки за границу ржи, меслина, ячменя, кукурузы. Эти ограничения связаны с внутренними потребностями местного населения. Исключением в поставках стали несколько государств, находившихся в составе бывшего СССР.

Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС.