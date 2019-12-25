Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

Показатели, зафиксированные с начала марта 2020 года, больше, чем за весь 2019 год.

В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. Данные с начала месяца, приведенные со ссылкой на ЦБ РФ, превышают весь объем спроса на наличные в России за 2019-й год.

Оказалось, что "пики" спроса на наличные совпадают с выступлениями президента России Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что Sony сократит объем производства новой игровой консоли PlayStation 5.

Данное решение связано с амбициозными заявленными характеристиками консоли и высокой цены на комплектующие. В Sony ожидают, что для их реализации понадобятся дорогие финансовые вложения что, в свою очередь, повлияет на стоимость PlayStation 5.

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