Sony планирует ограничить выпуск PlayStation 5

Для улучшения консоли компания планирует купить новые комплектующие.

Как сообщает пресс-служба компании Bloomberg, одного из ведущих поставщиков финансовой информации, Sony сократит объем производства новой игровой консоли PlayStation 5.

Данное решение связано с амбициозными заявленными характеристиками консоли и высокой цены на комплектующие. В Sony ожидают, что для их реализации понадобятся дорогие финансовые вложения что, в свою очередь, повлияет на стоимость PlayStation 5.

Согласно новому плану, компания займется производством от 5 до 6 игровых приставок в финансовом году, который закончится в марте 2021 года. Для сравнения - PlayStation 4 в первые два квартала была продана в количестве 7,5 миллионов консолей.

Ранее появилась информация о том, сколько будет стоить новая PlayStation 5.

Видео: YouTube / Concept Creator