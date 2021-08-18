Захарова: реакция международного сообщества на кризис в Афганистане шокирует

Она напомнила, что Афганистан двадцать лет был зоной ответственности НАТО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реакция международного сообщества на гуманитарную катастрофу в Афганистане повергает ее в шок. Об этом она сказала в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

В частности, Захарова прокомментировала заявление властей Эстонии о готовности оказать помощь афганским беженцам. Премьер-министр страны Кая Каллас заявила о готовности республики принять десять граждан Афганистана.

В Эстонии же есть интернет, они же видят, что происходит. Какие десять человек, как это может быть? <…> И что самое главное – это страна НАТО. И Афганистан двадцать лет был зоной ответственности именно этой структуры. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана и приход к власти боевиков стали большим геополитическим событием с момента присоединения Крыма к РФ.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE