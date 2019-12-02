В МИДе высказались о посте Дмитрия Кулебы.

Мария Захарова прокомментировала готовность Украины принять "пару областей". Официальный представитель МИД РФ отреагировала на слова Дмитрия Кулебы в эфире НСН.

Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось напомнила Захарова

Ранее вице-премьер Украины заявил, что страна готова "принять пару российских областей". Так украинец отреагировал на слова Володина, который заявил о возможной потере земель из-за политики Украины. Чиновник имел в виду территорию Краснодарского края, а также Крым. Он предложил сделать это ради исторической справедливости и внедрения европейских стандартов. К своему обращению в Facebook он прикрепил карту.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины.

Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play