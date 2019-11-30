Володин заявил, что ряд областей может выйти из состава Украины

Речь идет о притеснении малых народов и национализме, которые могут спровоцировать граждан покинуть состав страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ряд областей может покинуть состав Украины. Он считает, что украинским властям нужно задуматься о своих действиях и проявлять уважение к малым народам.

Далее парламентарий указал на срыв выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на женевском форуме ООН. Володин считает, что это лишний раз показывает отношение украинских властей к малым народам. Ведь права национальных меньшинств, по мнению депутата, украинцы нарушают регулярно. Он имел в виду Польшу, Венгрию и Россию. Так, Киев сделал украинский единственным государственным языком и запретил использование других языков в национальных школах.

Вячеслав Володин посоветовал Украине "не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева" и проявлять уважение к международному обществу. Затем спикер Госдумы привел в пример Россию, которая показывает себя с сильной стороны. Так, на территории Крыма закрепили три государственных языка – крымско-татарский, украинский и русский.

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Видео: YouTube / Дума ТВ