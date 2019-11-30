В I квартале 2020 года показатель приблизится к уровню, соответствующему нацпроекту "Жилье и городская среда".

Эксперты ДОМ.РФ зафиксировали, что средневзвешенная ставка по ипотеке упала до двухлетнего минимума. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на сообщение опубликованное на сайте корпорации.

Наблюдения экспертов ДОМ.РФ показали, что средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,28% - до 9,4% годовых. Регулятор заявил, что это минимальное значение за два года и оно отразится и в 2020 году. В следующем году показатель будет максимально близок к целевому уровню, предписанному нацпроектом.

В Центральном Банке уточнили, что в 2019 году было выдано почти 2 млн ипотечных займов. Данный показатель свидетельствует о том, что у населения падает интерес к ипотеке. По сравнению с 2018 годом он упал на 14,2%. На данный момент сумма просроченной задолженности составляет 72, 9 млрд рублей.

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