Дело в том, что Украина не может принудительно взыскать долги на территории Германии, Польши и Молдавии.

"Нафтогаз" столкнулся с трудностями во взыскании долга с "Газпрома". Речь идет о готовности судов рассматривать дела о принудительном взыскании с российского поставщика топлива. Об этом сообщил в эфире "Радио НВ" исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Проблема заключается в том, что в некоторых странах изымать деньги "дипломатически сложнее". Однако Киев готов ходить по судам и настаивать на компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Заседание Стокгольмского арбитража состоялось в феврале 2018 года. По решению суда "Газпром" обязали возместить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Российский поставщик топлива добился приостановки взыскания. Аппеляционный суд округа Свеа в Швеции удовлетворил ходатайство компании и посчитал, что имеет все основания на то, чтобы остановить аресты активов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Госдуме объяснили почему Киев хочет запретить прямые поставки газа из России.