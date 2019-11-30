В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отметили, что Кремль хочет вернуть Киев на "газовую иглу".

В Госдуме объяснили почему Киев хочет запретить прямы поставки газа из России. Об этом сообщил RT со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, депутата фракции ЛДПР Валерия Селезнева.

Валерий Селезнев и его коллеги предполагают, что Киев хочет усилить своё превосходство по транзиту топлива. Подобные заявления лишний раз свидетельствуют о том, что политика украинских властей – это выступление для ЕС, в котором Киев намерен показать, как тяжело вести переговоры с Россией. Также украинские парламентарии давят на народ, показывая какая зима может ждать население Украины.

Напомним, что партия "Европейская солидарность" выступала против возобновления поставок российского газа. Члены партии видят в этом угрозу национальной безопасности страны.

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