Судно с девятью крымскими рабочими задержали в Британии

Владельцы парома уже два месяца не выплачивают зарплату морякам.

Во вторник, 26 ноября, в британском городе Портленд задержали паром Jireh под флагом Нигерии. На его борту находится девять человек из Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инспектора Международной федерации транспортных рабочих в Новороссийске Ольгу Ананьину.

Как стало известно агентству, нигерийская компания, владеющая судном, уже давно не выплачивает зарплаты матросам. Общий долг составил порядка 35 тысяч долларов США. Несмотря на то, что профсоюзу удалось связаться с компанией, она не предпринимает никаких решительных действий по урегулированию ситуации.

На данный момент на борту заканчивается питьевая вода. Сейчас матросам помогают местные благотворительные организации.

Также стало известно, что судно перегонялось из Норвегии в Сенегал.

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Видео: YouTube / Sea Shepherd Conservation Society