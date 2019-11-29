Украинского эксперта навсегда выгнали из российского ток-шоу "Кто против"

Его изгнали из студии ток-шоу за грубую шутку о евреях.

Во время ток-шоу "Кто против" по "России 1" украинский эксперт Кирилла Животовского был навсегда изгнан из передачи из-за "грубых шуток" про евреев. Об этом сообщило издание "Экономика сегодня".

Во время передачи бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что на данный момент в его стране наблюдается колоссальный рост антисемитизма. Он отметил, что причина этого кроется в "заигрывании Киева" с ультраправыми группами, а также героизации преступников Второй Мировой войны.

Кирил Животовский попытался отшутится, намекнув на еврейские стереотипы, после чего вызвал моментальный скандал в студии. Немецкий журналист Александр Сосновский потребовал, что бы эксперт добровольно убрался из студии. Ведущий программы Дмитрий Куликов заявил, что подобные высказывания недопустимы, и вынес последнее предупреждение Животовскому.

Украинский эксперт, однако, попытался объяснить, что он рассуждал о положении лиц с гражданством на Украине, после чего его тут-же выгнали из студии и заявили, что вход на шоу для него закрыт.

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Видео: YouTube / Министерство информации ДНР