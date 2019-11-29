Отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о состоянии сына

Он узнал о состоянии сына после приватного разговора в изоляторе.

Салим Шамсутдинов, являющийся отцом срочника, устроившего стрельбу в Забайкалье, поделился подробностями приватного диалога с сыном, состоявшегося в следственном изоляторе во время их первой встречи после трагедии. Подробности беседы раскрыло издание "URA.RU" со ссылкой на отца забайкальского стрелка.

Как передает издание, встреча была тяжелой. Рамиль Шамсутдинов спросил у своего отца, что он здесь делает. Потом он добавил "Ты что, гнал?". Оказалось, что Шамсутдинов-старший всю жизнь твердил сыну, что "у нас хорошая армия". Однако объяснить сыну, как он оказался в таком "гадюшнике" он не смог.

После встречи отец передал для сына личные вещи, сладости и сигареты. Следующий визит он сможет нанести уже в середине декабря, после того, как Рамиль пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее Piter.TV сообщал, что адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова.