Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова

Защита устроившего стрельбу в Забайкалье солдата будет добиваться переквалификации дела. Адвокаты пытаются добиться от следствия, чтобы Рамиля Шамсутдинова судили по статье за менее тяжкое преступление. Сейчас его обвиняют в убийстве двух или более лиц, но не делают упора на то, что солдат-срочник мог совершить данное убийство в состоянии аффекта. А именно это и произошло, по версии юристов, с юношей.
Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что он избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье
комментирует Саид-Магомед Чапанов
Напомним, что в результате расстрела в воинской части в забайкалье погибли 8 служащих. Адвокаты заявили, что до такого состояния Рамиля могли довести неуставные отношения в коллективе.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Denis Mironov
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