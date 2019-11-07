Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова

По мнению специалистов, к формулировке обвинения следует добавить "совершенное в состоянии аффекта".

Защита устроившего стрельбу в Забайкалье солдата будет добиваться переквалификации дела. Адвокаты пытаются добиться от следствия, чтобы Рамиля Шамсутдинова судили по статье за менее тяжкое преступление. Сейчас его обвиняют в убийстве двух или более лиц, но не делают упора на то, что солдат-срочник мог совершить данное убийство в состоянии аффекта. А именно это и произошло, по версии юристов, с юношей.

Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что он избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье комментирует Саид-Магомед Чапанов

Напомним, что в результате расстрела в воинской части в забайкалье погибли 8 служащих. Адвокаты заявили, что до такого состояния Рамиля могли довести неуставные отношения в коллективе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Denis Mironov